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داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا الاحد عبر معبر رفح

السبت 25 يونيو 2022 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا الاحد عبر معبر رفح



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الأحد 26 يونيو 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد للحافلتين: الثانية، والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/26) هنا ، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25) هنا .

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ودعت المسافرين إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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