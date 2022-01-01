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وفاة إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة الشيخ محمود خليل قارئ

السبت 25 يونيو 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة الشيخ محمود خليل قارئ



مكة المكرمة/ سما/

قالت وسائل إعلام سعودية، إن الموت غيّب، اليوم (السبت)، إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورة الشيخ محمود خليل قارئ، بعد وعكة صحية ألمّت به، أُدخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وقالت صحيفة "عكاظ"، إنه تقرر أن تتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة مغرب اليوم بالمسجد النبوي الشريف.

وكان الشيخ قارئ قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بتكليفه بإمامة المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان عام 1438، وقد تعرض لوعكة صحية خلال إمامته للمصلين في صلاة القيام في ليلة 13 من شهر رمضان في ذلك العام، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث أمضى عدة أيام، ليعود لمواصلة صلاة التراويح في المسجد النبوي لما تبقى من شهر رمضان.

كما تم تكليفه لعام واحد في صلاة التراويح بالمسجد النبوي، ليستمر في إمامة المصلين بمسجد القبلتين حتى داهمته الوعكة الصحية التي أدخل على إثرها العناية المركزة.

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