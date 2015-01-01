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إيران والاتحاد الأوروبي يعلنان قرب استئناف المحادثات النووية

السبت 25 يونيو 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران والاتحاد الأوروبي يعلنان قرب استئناف المحادثات النووية



طهران / وكالات /

 قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران اليوم السبت إنه سيجري قريبا استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 النووي.
وأضاف “نحن مستعدون لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة. ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015″، مشيرا إلى أنه عقد “اجتماعا مطولا وإيجابيا” مع بوريل.
من جانبه قال بوريل “نتوقع استئناف المحادثات في الأيام المقبلة وأن نكسر حالة الجمود. مرت ثلاثة شهور ونحن في حاجة لتسريع العمل. أنا سعيد للغاية بالقرار الذي اتخذ في طهران وواشنطن”.

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