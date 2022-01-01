محتجون يهددون بإغلاق الشوارع الرئيسية في بيت لحم بسبب أزمة المياه

رام الله / سما /

أغلق محتجون صباحن السبت، طرق رئيسية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما تم إغلاق طرق أخرى خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على انقطاع المياه، وعدم وصولها للكثير من المناطق منذ فترة طويلة.

وهدد محتجون، ظهر اليوم السبت، بإغلاق شارع القدس الخليل بشكل نهائي أمام حركة المركبات، وشوراع اخرى رئيسية في المحافظة خلال اليومين القادمين.

وكانت سلطة المياه في بيت لحم أعلنت، عن توقف عدة مصادر للمياه الصالحة للشرب في منطقة الامتياز، وهو ما أدى إلى عدم الالتزام في تطبيق برامج التوزيع المحددة والمعلنة بشكل يومي لخدمة المشتركين.

وقالت سلطة المياه في بيان لها، ان هناك محاولات مستمرة لاجتياز هذه المرحلة من الازمة، مع التأكيد على ان سلطة المياه لا تمتلك اية ابار مياه في منطقة امتيازها.

وأوضحت سلطة المياه، أن أسباب التوقف تعود لوجود خلل فني في محطات ضخ الجانب الآخر، والذي يشكل النسبة الأكبر والتي تغطي 70% من كميات مصادر المياه.

وطالبت سلطة المياه، بالتعاون والعمل مع المؤسسات الوطنية، من أجل إنصاف مدينة بيت لحم بتزويدها بكمية المياه والحصص المخصصة لها من اجل تقديم الخدمة لجميع المواطنين.