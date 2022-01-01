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مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب شرق رام الله ويحرقون مركبته

السبت 25 يونيو 2022 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب شرق رام الله ويحرقون مركبته



رام الله / سما /

 أصيب، اليوم السبت، مواطن بجروح في رأسه، إثر هجوم نفذه مستوطنون على المزارعين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية وفقا للوكالة الرسمية، إن أكثر من 30 مستوطنًا من مستوطنتي "عادي عاد" و"شيلو" هاجموا عمالا يقومون باستصلاح أراضٍ في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله، ما أسفر عن إصابة مواطن يبلغ من العمر (35 عاما) من قرية المزرعة الشرقية، بجروح بالرأس، جراء رشقه بالحجارة، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولفتت المصادر ذاتها، الى أن المستوطنين قاموا بتحطيم مركبة المواطن وإحراقها قبل أن ينسحبوا من المكان.

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