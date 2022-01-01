إصابة مواطن وإحراق مركبته إثر هجوم للمستوطنين شرق رام الله

رام الله / سما /

أصيب، اليوم السبت، مواطن بجروح في رأسه، إثر هجوم نفذه مستوطنون على المزارعين شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية ، إن أكثر من 30 مستوطنًا من مستوطنتي "عادي عاد" و"شيلو" هاجموا عمالا يقومون باستصلاح أراضٍ في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله، ما أسفر عن إصابة مواطن يبلغ من العمر (35 عاما) من قرية المزرعة الشرقية، بجروح بالرأس، جراء رشقه بالحجارة، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولفتت المصادر ذاتها، الى أن المستوطنين قاموا بتحطيم مركبة المواطن وإحراقها قبل أن ينسحبوا من المكان.