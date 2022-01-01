مدرسة "بنات القبيبة" في ضواحي القدس تفوز بمسابقة عالمية للعمل البيئي

رام الله / سما /

فازت مدرسة بنات القبيبة الأساسية العليا في مديرية تربية ضواحي القدس، ضمن قائمة أفضل عشر مدارس على مستوى العالم في مجال العمل البيئي، حيث تشرف على هذه الجائزة وتنظمها مؤسسة (T4 Education)، ومقرها في ماليزيا.

وتأهلت مبادرة العمل البيئي التي قدمتها المدرسة، بناء على النشاطات التي تم تنفيذها؛ والتي تشمل إجراء انتخابات مدرسية ديمقراطية، ورفد الطالبات بمفاهيم ومهارات حياتية تعزز مبادئ وقيم التنمية المستدامة، وتنفيذ نشاطات زراعية تؤهلهن لمشروع "المزارع الصغير"، وإعادة التدوير، والتركيز على الزراعة العضوية، وغيرها.

وفي السياق، ثمّن وزير التربية مروان عورتاني هذا التميز الذي حققته المدرسة وأسرتها، مشيرا إلى أن مبادرة المدرسة ومكوناتها تعكس روح المواطنة، والتفاعل مع القضايا البيئية العالمية.

وأوضح عورتاني أن هذه المبادرة تنسجم مع توجهات الوزارة الراهنة على صعيد تعظيم قيمة العمل الطوعي، والمساهمة المجتمعية؛ لتطوير البيئة المدرسية، وهذا ما جسده بشكل جلي البرنامج الوطني لتبني المدارس، وعديد البرامج التوعوية التي تجعل من المدرسة فضاء رحبا آمنا يتفاعل فيه الطلبة مع معلميهم.

يشار إلى أن هذه الجائزة تشمل خمسة محاور؛ وهي العمل المجتمعي، وتحدي الصعوبات، والعمل البيئي، والإبداع، والوعي الصحي؛ حيث ستشهد المرحلة المقبلة تصفيات نهائية؛ لاختيار خمس مدارس، إذ ستحظى كل واحدة بجائزة مقدارها 50 ألف دولار أميركي لدعم المدرسة.