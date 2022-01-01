  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تنفي تعيين سفير جديد لدى تونس وتحذر من الإشاعات وستلاحق مصادرها

السبت 25 يونيو 2022 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تنفي تعيين سفير جديد لدى تونس وتحذر من الإشاعات وستلاحق مصادرها



رام الله / سما /

نفت وزارة الخارجية والمغتربين ما يشاع من أخبار مختلقة وآخرها بشأن تعيين سفير جديد لدولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية.

وحذرت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم السبت، من الاشاعات التي كثرت مؤخرا من مصادر مكشوفة للجميع، الغرض منها استهداف الوزارة وسفارات دولة فلسطين والعمل الدبلوماسي الفلسطيني.

وطالبت من جميع الجهات توخي الحذر واليقظة من تلك الاشاعات، وعدم التعامل معها، وأخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية فقط.

كما أكدت أنها تتابع عبر القنوات المختصة هذه الاشاعات، لمحاسبة مروجيها وفقاً للقانون.

#وزارة الخارجية #تونس #سفير

الأكثر قراءة اليوم

وزارة العمل بغزة تعلن عن شروطها للراغبين في العمل داخل اسرائيل..

اعترافات مثيرة للمتهم بقتل طالبة المنصورة وبيان عاجل من المحكمة

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة "النجاح" وما جاء على لسان الشيخ عكرمة صبري تحريض غبر مبرر

الدولار يهبط ويسجل أول انخفاض له في شهر يونيو الحالي

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صحيفة بريطانية : محمد صلاح يتأهب لمغادرة ليفربول لهذه الاسباب!!

الخارجية الروسية": الناتو على شفا صراع مسلّح مع روسيا

الأخبار الرئيسية

سليماني

ايران تكشف: 7 دول شاركت في اغتيال سلیماني بينهم دولة عربية

هنية :زيارة بايدن للمنطقة تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية

منظمة التحرير

شاهد.. الإعلان عن توزيع مهام أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الرئيس عباس

سيناقش 3 ملفات.. الرئيس عباس يترأس اليوم اجتماعاً لمركزية فتح

منظمة اسرائيلية تحرض ضد معلمي "الأونروا" وتطالب الاتحاد الاوروبي بقطع تمويلها

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم