فتوح: الصمت الدولي تشجيع لعمليات القتل بحق شعبنا

رام الله / سما /

ادان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها الليلة الماضية.



وحمل فتوح الحكومة الارهابية وعصابات جيشها المسؤلية الكامله لهذه الجريمة التي تاتي ضمن سلسلة جرائم من الاغتيالات الميدانية التي ينفذها عصابات الجيش الاسرائيلي ومستوطنيه.



واضاف ان صمت المجتمع الدولي لا يوجد له اي مبرر وخاصة امريكا التي تتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية من جرائم قتل وسرقة اراضي وسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.



وطالب فتوح المجتمع الدولي ومجلس الامن للتدخل لحماية الشعب الفلسطيني لان صمتهم يعطي الحكومه العنصرية غطاء لمزيد من عمليات البطش والاغتيالات.