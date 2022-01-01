الكشف عن أول دولة سيزورها لابيد كرئيس للوزراء في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية، اليوم السبت، عن أول دولة سيزورها يائير لابيد، كرئيس للوزراء في إسرائيل، خلفاً لنفتالي بنيت.



وقالت إنه من المتوقع أن يتوجه لابيد إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل في أول زيارة رسمية له كرئيس للحكومة الانتقالية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال إنه لم يقرر بعد في مسألة خوضه الانتخابات المقبلة أم لا.



وأوضح في سياق مقابلة مع قناة (كان) أن من يحسم الأمر ليس المشهد السياسي الحالي وعدد المقاعد و"إنما كيفية إخراج إسرائيل من هذه الحفرة وهذا الانشقاق".

وتم الكشف يوم الخميس الماضي، بأن بينيت أبلغ أعضاء حزبه (يمينا) أنه ينظر في أخذ استراحة من الحياة السياسية وسيعلن عن ذلك قريبًا.



ومن المقرر أن يصوت (كنيست) في إسرائيل هذا الأسبوع على حد نفسه، والإعلان عن إجراء انتخابات خامسة خلال ثلاث سنوات.