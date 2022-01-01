وزارة الزراعة تتحدث حول الأضاحي بالقطاع والإقبال عليها

غزة / سما /

تحدثت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم السبت، حول موضوع الإقبال على الأضاحي في القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أدهم البسيوني في تصريحات إذاعية، "نلاحظ حركة نشطة حتى اللحظة حول الإقبال على الأضاحي في قطاع غزة بالرغم من الحصار".

وأضاف: "الكميات المتوقع استهلاكها خلال العيد هذا العام حوالي 17 ألف رأس من العجول، و 22 ألف رأس من الأغنام، وكل هذه الكمية أصبحت متوفرة وتم استيرادها من الخارج".

وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على الإنتاج الذاتي لكل الكميات المطلوبة خلال عيد الأضحى، فهذه الأرقام من رؤوس الحيوانات تحتاج إلى مساحات كبيرة ولوجستيات عالية، ولذلك يتم الاستيراد من الخارج".

وشدد البسيوني، على أن قطاع غزة لديه الخبرات الكبيرة والكافية فيما يتعلق بالزراعة الحيوانية وغيرها، مشيراً إلى أننا نفتقد للمساحات الكبيرة.