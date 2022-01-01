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الفلسطينية ندى عبوشي أصغر خريجة جامعية من جامعة "ديلوير" الأميركية

السبت 25 يونيو 2022 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينية ندى عبوشي أصغر خريجة جامعية من جامعة "ديلوير" الأميركية



واشنطن / وكالات /

أعلنت جامعة "ديلوير" الأميركية، أن الطالبة الفلسطينية ندى عبوشي، هي أصغر خريجة جامعية، حصلت على الدرجة الجامعية الأولى في العلوم السياسية.

وأشارت الجامعة في مقال نشرته عبر موقعها الرسمي، بعنوان: "حكمتها أكبر من عمرها"، وحمل صورة الخريجة عبوشي ترتدي الكوفية الفلسطينية، إلى أن ندى أكملت متطلبات تخرجها من جامعة ديلوير تخصص علوم سياسية في سن العشرين من عمرها، كأصغر خريجة في كلية الآداب والعلوم.

وأضافت: عندما تبدأ عبوشي في الكلام يظهر واضحا أن هذه الشابة المتوازنة حكيمة تتجاوز سنوات عمرها، فقد اتبعت تخصصا مزدوجا في العلوم السياسية والعدالة الجنائية، وهي الآن تفكر في عروض من كلية الحقوق للقبول هذا الخريف.

وقالت في بيانها، ان عبوشي قبلت في الجامعة في سن السادس عشر، بسبب تخطيها الصفوف عندما انتقلت هي وعائلتها إلى ديلاوير، وتم قبولها بعد اجتيازها الامتحان بتفوق، حيث حصلت على درجة امتحان الزمالة في أيار الماضي.

وكان أحد القرارات التي اتخذتها الطالبة أثناء وجودها في الجامعة هو التحول من تخصص الكيمياء الحيوية والرياضيات إلى التخصص المزدوج في العلوم السياسية والعدالة الجنائية.

وقالت عبوشي في حديث للوكالة الرسمية، " العديد من التخصصات شغلها أفراد عائلتي، إما في مجالات العلوم، أو التكنولوجيا، أو الهندسة، أو الرياضيات، أو في التعليم، ولكن أمي وأبي كانا داعمين جدا لقراري بدراسة العلوم الإنسانية".

وأضافت عبوشي" كانت السياسة والأحداث الجارية محور المحادثات اليومية مع عائلتها على مائدة العشاء، كون أقاربها يعيشون في فلسطين".

وجاء في موقع الجامعة "انه خلال وجود عبوشي في الجامعة أنشأت فرعا لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وشغلت منصب رئيس المجموعة، وفي وقت لاحق في حرم "نيوارك" كانت عضوا في مجلس إدارة البعثات المتحدة للإغاثة والتنمية، وناشطة في جمعية الطلاب المسلمين.

#ندى عبوشي

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