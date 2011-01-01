  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: المقاومة التي أبدعت صفقة وفاء الأحرار قادرة على أن تفرض صفقة جديدة

السبت 25 يونيو 2022 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة التي أبدعت صفقة وفاء الأحرار قادرة على أن تفرض صفقة جديدة



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الذكرى 16 لعملية "الوهم المتبدد" إنَّ المقاومة التي أبدعت في إنجاز صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قادرة اليوم، وهي قابضة على زناد المقاومة، أن تفرض صفقة أحرارٍ جديدة، وأن تبدّد أوهام الاحتلال في طمس معالم مقدساتنا وهوية بلادنا العربية الأصيلة.

وأكدت حماس في بيان صحفي، أنها ستبقى وفية لتضحيات أسرانا الأحرار، ولن يهدأ لها بال حتّى تحريرهم من قبضة السّجان، في صفقة وفاء لهم، يتنسمون فيها الحريَّة والكرامة على أرض الوطن، ولن يرى جنود الاحتلال الذين هم في قبضة المقاومة نور الشمس، حتّى تحرير أسرانا البواسل.

وحذّرت الاحتلال من استمرار انتهاكاته ضدّ أسرانا وأسيراتنا، مؤكّدة أنَّ ذلك لن يكسر من إرادة صمودهم.

ودعت حماس إلى استمرار فعاليات دعم ومناصرة قضية الأسرى في كل المجالات السياسية والإعلامية والحقوقية والإنسانية.

وترحمت حماس على الشهداء الأبطال من منفذي هذه العملية البطولية والمخطّطين لها.

وجددت حماس فخرها واعتزازها بالمقاومتنا الباسلة، وبشعبنا المرابط على ثغور الوطن والمتمسّك بحقوقه في الداخل والشتات ومخيمات اللجوء، وبالأسرى البواسل والأسيرات الماجدات على صمودهم وتحدّيهم للسجّان الصهيوني.

وقالت يأتي هذا اليوم الـ 25 يونيو/حزيران، ليستذكر شعبنا الفلسطيني بكلّ اعتزاز محطّة من محطات الانتصار على العدو الصهيوني، بأسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" من دبابته في قلب موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزّة، والاحتفاظ به خمس سنوات كاملة، هذا الإنجاز التاريخي الذي تكلّل بإبرام صفقة وفاء الأحرار وتحرير(1027) أسيراً وأسيرة من أبناء شعبنا الأبي.

#حماس #المقاومة #صفقة وفاء الأحرار

الأكثر قراءة اليوم

وزارة العمل بغزة تعلن عن شروطها للراغبين في العمل داخل اسرائيل..

فضيحة في البيت الأبيض.. الكاميرات تكشف كيف “يقاد” بايدن خطوة خطوة

اعترافات مثيرة للمتهم بقتل طالبة المنصورة وبيان عاجل من المحكمة

الدولار يهبط ويسجل أول انخفاض له في شهر يونيو الحالي

لهذا السبب .. سورينام تتراجع عن فتح سفارة لها بالقدس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

هنية يلتقي الرئيس اللبناني و النخالة في بيروت

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

صيدم: الرئيس عباس يترأس اليوم اجتماعاً لمركزية فتح

منظمة اسرائيلية تحرض ضد معلمي "الأونروا" وتطالب الاتحاد الاوروبي بقطع تمويلها

استشهاد الفتى عبدالله حماد من سلواد برصاص الاحتلال الاسرائيلي

دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة "النجاح" وما جاء على لسان الشيخ عكرمة صبري تحريض غبر مبرر

الاونروا : تعهدات مالية جديدة في مؤتمر المانحين بـ 160 مليون دولار والعجز لا زال 100

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم