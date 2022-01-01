شاهد.. الإعلان عن توزيع مهام أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رام الله / سما /

نشرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم السبت، قائمة توضح توزيع المهام، بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ووفق القائمة فإن الوزير حسين الشيخ، يتولى منصب أمين سر اللجنة التنفيذية، ودائرة شؤون المفاوضات، بينما يتولى عزام الأحمد دائرة الشؤون العربية والبرلمانية.

كما يتولى د.زياد أبو عمرو دائرة العلاقات الدولية، وصالح رأفت الدائرة العسكرية والأمنية، فيما يتولى بسام الصالح دائرة الشؤون الاجتماعية، وأحمد مجدلاني دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماعًا، يوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، وخاصة اتصالات الرئيس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا.

وتؤكد اللجنة التنفيذية أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقًا للقرار (194).

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