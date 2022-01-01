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صيدم: الرئيس عباس يترأس اليوم اجتماعاً لمركزية فتح

السبت 25 يونيو 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: الرئيس عباس يترأس اليوم اجتماعاً لمركزية فتح



رام الله / سما /

يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح .

وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح  صبري صيدم ، إن "أجندة الاجتماع للجنة اليوم مكونة من 3 نقاط رئيسية". 

وأضاف، أن "النقطة الأولى تتعلق بالتطورات السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمستجدات الميدانية على الأرض".

وشدد، أن ثاني النقاط تتعلق بالأوضاع التنظيمية الداخلية حيث ستجري اللجنة مراجعة سريعة للواقع التنظيمي.

أما ثالث النقاط فإنها تتعلق بما يستجد من أعمال ويندرج تحتها عديد القضايا التي تطرح وتستجد على طاولة اللجنة، وفق ما يقول صيدم.

#الرئيس عباس #صبري صيدم #فتح

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