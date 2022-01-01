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إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 25 يونيو 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 25 يونيو 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8819 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8018 وافداً.

وبيّنت، أن المغادرين توزعوا إلى 8617 مواطناً و143 أجنبياً، و59 من فلسطينيي الداخل.

وأوضحت، أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 7797 مواطناً، و157 أجنبياً، و60 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#حاجز بيت حانون

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