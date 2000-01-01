رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إعلان الأمم المتحدة أن الصحفية شيرين أبو عاقلة استشهدت بنيران إسرائيلية، وضرورة محاسبة الجناة.

كما تناولت الصحف على صدر صفحاتها الأولى، وقوع عشرات الإصابات في الضفة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ورفع المستوطنين الأعلام الإسرائيلية فوق مسجد كيسان شرق بيت لحم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-عشرات الإصابات في الضفة ومستوطنون يرفعون أعلاما إسرائيلية فوق مسجد كيسان

-الرئيس يمنح الراحل سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

-"الداخلية" التونسية: كشف مخطط يستهدف الرئيس قيس سعيد

-"الأونروا" تجمع هبات بقيمة 160 مليون دولار ولازاريني يحذر: دخلنا منطقة خطيرة

-الأمم المتحدة: الصحفية أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية ويجب محاسبة الجناة

-انخفاض ملموس على درجات الحرارة

-السفير قواه وي: الصين قدمت منحة جديدة لـ"الأونروا" بقيمة مليون دولار أميركي

-مهرجان تأبيني للشهيدين الزبيدي والفايد في مخيم جنين

-دويكات: لا يوجد لدينا معتقلون على خلفية أزمة «النجاح» وما جاء على لسان عكرمة صبري تحريض غير مبرر

-استطلاع: تعادل معسكري الائتلاف واليمين في إسرائيل بحصول كل منهما على 57 مقعدا

-أمير قطر في مصر لأول مرة بعد سنوات من القطيعة

-الأمم المتحدة: شبح الجوع يهدد العالم

-المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض بايدن: يوم حزين للمحكمة ويعود بالبلاد 150 عاما للوراء

-مكتب الادعاء الخاص بانفجار مرفأ بيروت: محكمة في لندن تلزم شركة SAVARO بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي

"الأيام":

-الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية ويتوجب التحقيق الجنائي في كافة الجرائم الأخرى

-معطيات: حكومة بينيت روجت لـ 7292 وحدة استيطانية وعطاءات لبناء 1550 وقفزة بـ 62% في أعمال البناء

-مسيرات الجمعة.. مواجهات وإصابات والمستوطنون يصعدون وتيرة اعتداءاتهم

-الاحتلال يصيب طفلا بجروح خطيرة ويعتقله في بلدة سلواد

-مصدر إسرائيلي: تركيا تقبض على 3 خلايا إيرانية

-الأمم المتحدة: "أونروا" تجمع هبات بقيمة 160 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين

-أكثر من 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

-الحكومة التونسية: كشف مخطط يستهدف الرئيس سعيد

-محكمة تركية تسقط قضية خاشقجي بعد نقلها إلى القضاء السعودي

-وزيرة إسرائيلية تهدد لبنان بـ"عمل عسكري"

-قوات أوكرانيا تنسحب من سيفيرودونيتسك وتنتظر وصول الأسلحة الثقيلة من الغرب

-ألمانيا تتهم روسيا باتخاذ "العالم رهينة" مستخدمة الأزمة الغذائية

"القدس":

-الأمم المتحدة تؤكد: أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

-"الأونروا" تجمع 160 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين

-أمير قطر يلتقي السيسي بعد سنوات من القطيعة

-مستوطنون يعتدون على مسجد وإصابة العشرات خلال مسيرات بالضفة

-العاهل الأردني: أؤيد انشاء "ناتو" شرق أوسطي

-50 ألفا أدوا "جمعة هبة الكرامة" في الأقصى

-المصادقة على 7292 وحدة استيطانية في 375 يوما

-خطة لجلب 15 ألف عامل مغربي إلى إسرائيل

-القوات الأوكرانية تنسحب من مدينة استراتيجية