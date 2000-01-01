"كان" العبرية: هناك قفزة في عدد حالات الانتحار بصفوف الجيش في غضون نصف عام

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية عن وجود قفزة في عدد حالات الانتحار بين الجنود داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة العبرية إن عدد حالات الانتحار في جيش الاحتلال ارتفع بشكل كبير في غضون نصف عام، حيث توفي منذ بداية عام 2022، 11 جنديًا بعد انتحارهم في حين، انتحر خلال العام الماضي 11 جنديًا وفي عام 2020 انتحر 9 جنود.

وتابعت القناة بأن وجود ارتفاع في عدد الجنود المنتحرين تسبب بقلق إسرائيلي، ما دفع برئيس قسم القوة العاملة في جيش الاحتلال يانيف عاشور، إلى عقد جلسة طارئة مع مسؤولي الصحة النفسية لدراسة الأسباب التي أدت إلى "هذا الارتفاع المقلق لهذه الحالات من الانتحار".

وبحسب القناة العبرية "فلم يصدر عن الجلسة أي استنتاج واضح، لكن قادة الجيش أمروا بمضاعفة اليقظة والانتباه إلى الموضوع، كما أمر رئيس القوة العاملة بفتح خط ساخن".