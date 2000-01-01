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زلزال يضرب ايران بقوة 5.7 درجة

السبت 25 يونيو 2022 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال يضرب ايران بقوة 5.7 درجة



وكالات / سما /

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.7 درجة، بحسب مقياس ريختر، هز إيران صباح اليوم السبت.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان في منطقة جنوبي إيران وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وهذه المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل إيران في غضون أسبوعين.

ففي 15 يونيو الجاري، ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان مناطق مختلفة من الخليج العربي.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأميركي إن هزتين بقوة 4.7 درجات تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجات قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

الجدير بالذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.

ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هز أفغانستان أدى إلى مقتل نحو 1000 شخص، وترافق مع هطول الأمطار، الأمر الذي أعاق عمليات الإنقاذ.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن 950 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن من جراء الزلزال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 600 آخرين.

وفي 4 يونيو، هز زلزال بعض المناطق في الكويت، دون حدوث أضرار، وفق ما أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وقال المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، عبد الله العنزي، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات  جنوب غربي منطقة الأحمدي.

وأضح أن مركز الزلزال كان على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض.

#زلزال #ايران

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