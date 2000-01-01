هنية يلتقي مزهر ووفدا من قيادة الجبهة في بيروت

بيروت /سما/



التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة مساء أمس الرفيق جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووفدا من قيادة الجبهة، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث بحث الوفدان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الصعيد الميداني والسياسي.

واستعرض اللقاء ما يجري في مدينة القدس المحتلة من تسارع في عملية التهويد ومحاولات الاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والتصعيد الميداني ضد قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة، وسبل التعامل مع هذه الوقائع وخاصة عبر المقاومة الشاملة.

وبحث اللقاء محاولات الاحتلال اختراق المنطقة عبر بوابة التطبيع ومحاولة صياغة تحالفات إقليمية ضارة تعزز مساعي الكيان الصهيوني نحو الهيمنة، فضلًا عن ما يقوم به الاحتلال من سرقة ثروات الأمة بما يتطلب تثبيت القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة، وبذل الجهد المكثف لقطع الطريق أمام توغل الاحتلال على حساب قضيتنا وشعوب المنطقة.

ودار نقاش حول سبل ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز مشروع المقاومة، وتطوير العمل المشترك لمواجهة مخططات الاحتلال في مختلف الاتجاهات نحو تحقيق الأهداف العليا وثوابت الشعب الفلسطيني.