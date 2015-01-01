دويكات: لا يوجد لدينا معتقلين على خلفية أزمة "النجاح" وما جاء على لسان الشيخ عكرمة صبري تحريض غبر مبرر

رام الله/سما/



قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إنه لا صحة لما ورد على لسان الشيخ عكرمة صبري بخصوص وجود معتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية.

وأضاف دويكات في اتصال مع "وفا" الجمعة، "ردا على تصريحات عكرمة صبري التي وردت في خطبة الجمعة، والمتعلقة بمطالبته السلطة الوطنية بالافراج عن المعتقلين على خلفية أزمة جامعة النجاح الوطنية، نؤكد باسم المؤسسة الأمنية حرصنا الشديد على مؤسسات دولة فلسطين وجامعاتها العريقة التي لطالما شكلت منارات علم وساحات نضال على مدار عدة عقود، والمؤسسة الأمنية رحبت بإنهاء الأزمة وعودة الحياة الجامعية إلى طبيعتها".

وتابع: "إن ما ورد من مطالبات على لسان السيد عكرمة صبري بالإفراج عن المعتقلين لدينا، لم تكن في محلها، وذلك لعدم وجود أي معتقل لدى الأمن الفلسطيني لا في أريحا ولا غيرها، على خلفية هذه الأزمة، ونستغرب ما ورد على لسانه دون أدنى تدقيق ومعرفة ليخاطب جموع المصلين بهدف التحريض غير المبرر في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها قضيتنا الوطنية، والتي تحتاج إلى التظافر والتلاحم في مواجهة التحديات الجسام على شعبنا وقضيته".

ودعا دويكات الجميع لنزع رداء الحزبية الضيقة وعدم تسييس المساجد والمنابر بهدف خلق البلبلة والفتنة في الشارع الفلسطيني.

وطالب دويكات، السيد عكرمة صبري بأن يذكر اسما واحدا من هؤلاء المعتقلين الذين أشار إليهم.