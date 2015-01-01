الاعلام العبري : تركيا تقبض على 3 خلايا إيرانية خططت لقتل اسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر أمني اسرائيلي أن التحذير من مغبة السفر إلى تركيا لا يزال ساريًا.

وقال لموقع "مكان" العبري إنه يوجد المزيد من الخلايا التي لم يتم القاء القبض عليها بعد.

وكشفت إذاعة كان باللغة العبرية بأن أجهزة الأمن التركية فككت ثلاث خلايا ايرانية: احداها كانت على وشك قتل إسرائيليين في أحد أسواق مدينة اسطنبول واعتقلت افرادها في اللحظة الاخيرة. والخلية الثانية خططت لاغتيال السفير الاسرائيلي سابقا لدى تركيا وزوجته،

أما الثالثة وهي خلية كبيرة كان في عضويتها أتراك ايضا وخططت لقتل اسرائيليين على الاراضي التركية.