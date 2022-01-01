الاونروا : تعهدات مالية جديدة في مؤتمر المانحين بـ 160 مليون دولار والعجز لا زال 100

وكالات - سما-



أظهر المجتمع الدولي أمس التزامه الراسخ تجاه لاجئي فلسطين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من خلال تقديم دعم سياسي ومالي إضافي في مؤتمر إعلان التبرعات الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط. حضور الأمين العام.

وعلنت الدول الأعضاء مجتمعة حسب بيان الاونروا تعهدات بقيمة 160 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الأخرى التي تقدمها الأونروا في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة وسوريا ولبنان والأردن. كما تغطي الأموال بعض برامج الاستجابة للطوارئ ، وهي المساعدات الغذائية والنقدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

ومع المساهمات المؤكدة وتلك المتوقعة خلال الصيف ، تتوقع الأونروا عجزا يزيد عن 100 مليون دولار في ميزانيتها الأساسية. ستواصل الوكالة جهودها الهائلة لتعبئة الأموال التي تحتاجها للحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية حتى نهاية العام.

وجمع المؤتمر حسب الاونروا عشرات الدول لمعالجة فجوة تمويل الوكالة ، والتي لا تزال كبيرة على الرغم من التعهدات المعلنة حيث أدت سنوات من نقص التمويل إلى استنفاد الاحتياطيات المالية للوكالة وبدأت في التأثير على جودة الخدمات بسبب إجراءات التحكم في التكاليف والتقشف التي طال أمدها.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة" ويعني الاستثمار في المستقبل من خلال تعليم الأطفال والشباب والفتيات والفتيان والشابات والرجال وهذا يعني احترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم حتى يتم إيجاد حل سياسي عادل ودائم ".

وتقوض الأزمات العالمية المتتالية حسب بيان الاونروا من قدرة الملايين من لاجئي فلسطين على تلبية حتى الاحتياجات البسيطة اليومية" مشيرا الى إن وضع اللاجئين الفلسطينيين متدهور بشكل حاد بشكل خاص في غزة وسوريا ولبنان ، حيث تصل معدلات الفقر إلى 80 في المائة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية".

من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "ستذهب المبالغ التي تم التعهد بها اليوم مباشرة لتمويل خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين كما سيتم استخدامها في شراء المواد الغذائية وتقديم المساعدة النقدية للاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا ولكن حتى مع مساهمات اليوم ، سيكون من الصعب للغاية التوفيق بين متطلبات التفويض ، والمصاعب الهائلة التي يواجهها لاجئي فلسطين ونقص التمويل الذي لا يزال قائما" موضحا " آمل حقًا أن تشجع تعهدات اليوم الشركاء الآخرين على الإسراع وتقديم مساعدة حاسمة إضافية ".

تعتبر الأونروا ، التي تعمل غالبًا في خضم الأزمات السياسية والإنسانية ، رائدة في تقديم خدمات اللاجئين ويمكن القول إنها المنظمة الأكثر كفاءة في الأمم المتحدة. لقد تكيفت الوكالة باستمرار في جميع مجالات عملياتها للتغلب على التحديات في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بعد ، وإطلاق منصة التعلم الرقمية ، وتعزيز نهج عدم التسامح المطلق تجاه الاستغلال والانتهاك الجنسيين ، وتطوير السياسات والممارسات من أجل التكافؤ والمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء الوكالة.