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الجهاد تدين التهديدات بحق الشيخ خضر عدنان وتحذر من المساس به

الجمعة 24 يونيو 2022 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تدين التهديدات بحق الشيخ خضر عدنان وتحذر من المساس به



رام الله / سما /

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حملة الإساءة والتهديدات التي يتعرض لها الأخ المجاهد القيادي خضر عدنان من قبل جهات مشبوهة خارجة عن الصف الوطني.

وأكدت الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذه الحملة التي تديرها جهات تتلقى توجيهاتها من مخابرات العدو الصهيوني، مشيرة إلى أنها حملة معلومة الأهداف التي تخدم الاحتلال الصهيوني، وتندرج في سياق محاولات ترهيب وملاحقة الأحرار بالضفة الغربية.

وحذرت من المساس بالشيخ المجاهد خضر عدنان، مشددة على أن التهديدات التي يتعرض لها الشيخ خضر عدنان، تمس بحركة الجهاد الإسلامي.

وشددت الحركة، أنه لن تتهاون مع أي محاولة للاعتداء على الشيخ خضر عدنان أو غيره من قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية.

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