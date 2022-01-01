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الاحتلال يرد على التقرير الأممي واتهامه بمقتل شيرين أبو عاقلة ويطالب بـ"الرصاصة"

الجمعة 24 يونيو 2022 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرد على التقرير الأممي واتهامه بمقتل شيرين أبو عاقلة ويطالب بـ"الرصاصة"



القدس المحتلة / سما /

رد الجيش الإسرائيلي على تقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الذي يتهم الجانب الإسرائيلي بمقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بالنيران من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب التحقيقات المنحازة يكرر جيش الدفاع دعوته الى الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أُطلقت على الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة حيث يرمز رفض الفلسطينيين نقل الرصاصة وإجراء تحقيق مشترك الى دوافع الجانب الفلسطيني.. يذكر أن الحديث عن حادث عملياتي جرى خلال حملة اعتقالات في مخيم جنين حيث اندلع تبادل لإطلاق النار بين قوات جيش الدفاع ومسلحين فلسطينيين".

فوضية الأممية لحقوق الإنسان: الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

وتابع البيان، فمنذ الحادثة وجيش الدفاع يجري تحقيقات للوقوف على ملابسات مقتل الصحفية حيث يؤكد التحقيق الذي أجراه جيش الدفاع، أنه لم يتم إطلاق النار على الصحفية بشكل متعمد وأنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أصيبت بنيران المسلحين الفلسطينيين الذين اطلقوا النار بالقرب منها بصورة عشوائية أو بنيران جندي من جيش الدفاع بشكل خاطئ.

يأسف جيش الدفاع على إصابة الأبرياء حتى أثناء تبادل إطلاق النار أو في ساحة معركة ويحرص بشدة على ضمان حرية العمل والتغطية الصحفية.

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