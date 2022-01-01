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العاهل الاردني : أؤيد إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي

الجمعة 24 يونيو 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني : أؤيد إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي



وكالات - سما-

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه يؤيد إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي، على أن تكون مهماته واضحة للغاية.

وقال الملك عبدالله في مقابلة مع قناة cnbc إنه "قد يكون حلف الناتو معقدا إذا لم تفهم ما هو الميثاق وما هو بيان المهمة"، مشيرا إلى أنه "يمكن بناء الحلف مع البلدان ذات التفكير المتشابه، ونحن نتمتع بقوة انتشار سريع ونعمل بنشاط مع الناتو في جميع أنحاء العالم".

وأوضح أن "العلاقة من منظور أردني هي علاقة شراكة، وأود أن أرى المزيد من البلدان في المنطقة تدخل بهذا المزيج، ولكن علينا أن نحدد بوضوح ما هو دورنا"، مبينا أن "هذه العلاقة خاصة للغاية ونحن نقاتل جنبا إلى جنب منذ عقود".

وأعلن الملك عبدالله أنه سيكون من أوائل الأشخاص الذين سيؤيدون إنشاء حلف "ناتو" شرق أوسطي، "لكن يجب التفكير في الروابط مع بقية العالم وكيف ننسجم فيه، لذلك يجب أن يكون بيان المهمة واضحا للغاية وإلا سيكون مشوشا للجميع". المصدر cnbc

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