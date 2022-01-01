الصفدي: المملكة تواصل حشد الدعم لـ"الأونروا"

وكالات - سما-

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ان بلاده تواصل جهودها من أجل حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحسب تصريحات نقلتها وكالة عمون الأردنية، قال الصفدي: "المملكة تواصل حشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين".

تصريحات الوزير الأردني جاءت خلال استقباله، اليوم الجمعة، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كورتشوك، في مقر وزارة الخارجية الأردنية.

كورتشوك الذي يزور الأردن بصورة رسمية على رأس وفد اقتصادي كبير من بلاده، أكد حرصه على "استمرار العمل لتوسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

ووفقا لـ "عمون" فقد ناقش الصفدي، مع نظيره السلوفاكي القضية الفلسطينية، حيث وضع الصفدي نظيره السلوفاكي، الذي زار رام الله، يوم الخميس، في صورة الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.