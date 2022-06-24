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تسجيل أكثر من 10800 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الجمعة 24 يونيو 2022 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل أكثر من 10800 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 9781 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس، بعد إجراء نحو 35 ألف فحص.

وبينت المعطيات تسجيل 1036 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10919 وفاة، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

كما بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 217 مصابًا منهم 38 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وفي ظل موجة التفشي الجديدة، أوصت "الصحة الإسرائيلية" بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، خاصةً في الرحلات الجوية والحافلات وشبكات التسوق والمراكز الصحية.

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