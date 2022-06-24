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لهذا السبب .. سورينام تتراجع عن فتح سفارة لها بالقدس

الجمعة 24 يونيو 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. سورينام تتراجع عن فتح سفارة لها بالقدس



القدس المحتلة / سما /

تراجعت سورينام، عن قرارها فتح سفارة لها، في مدينة القدس، بسبب “نقص الميزانية”.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، الجمعة: “أعلن رئيس سورينام، تشان سانتوهي، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، أمام الجمعية الوطنية السورينامية، أنه سيتم إلغاء افتتاح سفارة بلاده في القدس”.

ونقلت عن رئيس سورينام قوله: “لا توجد ميزانية لإنشاء سفارة لسورينام، في إسرائيل”.

وكان وزير خارجية سورينام ألبرت كامدين، قد زار إسرائيل الشهر الماضي، حيث نقل عنه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قراره فتح سفارة في القدس، “قريبا”.

ولا يوجد لسورينام، وهي جمهورية تقع في أمريكا الجنوبية، سفارة في إسرائيل، ولكنها أعلنت قبل شهرين عن تعيينها سفيرا غير مقيم لدى إسرائيل.

وحتى الآن، فإن 4 دول فقط افتتحت سفارات لها بالقدس، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وهندوراس، وغواتيمالا، وكوسفو.

وعارضت الغالبية العظمى، من دول العالم نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، قبل التوصل إلى حل سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتُصر إسرائيل على أن القدس بشطريها الشرقي والغربي، هي عاصمتها، فيما يطالب الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية، هي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية على حدود 1967.

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