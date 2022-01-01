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فضيحة في البيت الأبيض.. الكاميرات تكشف كيف “يقاد” بايدن خطوة خطوة

الجمعة 24 يونيو 2022 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة في البيت الأبيض.. الكاميرات تكشف كيف “يقاد” بايدن خطوة خطوة



وكالات

في نبرة مندهشة أعلن مقدم برامج في إحدى القنوات التلفزيونية عن أخبار “مجنونة” من مكتب الرئيس جو بايدن، وعرض ورقة كان يمسك بها الرئيس الأمريكي، عليها تعليمات كما لو كتبت لطفل صغير.

وقال مقدم برامج في قناة فوكس نيوز: “أخبار مجنونة من مكتب بايدن. سنعرض عليكم الآن لقطة مقربة لورقة يحملها بايدن في يديه من اجتماع اليوم. لا يمكنكم قراءتها لأنها بعيدة جدا، لكننا سنقوم الآن بتكبيرها. خلال اجتماع مع شركات طاقة الرياح، تلقى بايدن تعليمات خطوة بخطوة مع أبسط الأشياء، على شاكلة، “أنت ستدخل غرفة روزفلت وتقول مرحبا للمشاركين”، “ستأخذ مقعدك” “تسأل ليز شولر”، “ليز ستنضم إلينا افتراضيا”،”أنت ستعطي تعليقات موجزة مع قراءة التصريح بين قوسين”،”ستخرج”.

وعقب مقدم البرامج متسائلا في استغراب “أنت ستخرج؟!”، مضيفا في السياق تساؤل استنكاريا آخر يقول: “أهذا رئيس الولايات المتحدة؟ تخيلوا لو أنهم وجدوا مثل هذه البطاقة مع ترامب؟ لكانت انفجرت الدعوات إلى تنحيته أعلى.. يبدو الأمر الآن كما لو أن الدولة تديرها مربية في روضة أطفال. وهذا لا يأبه به أحد!”.

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