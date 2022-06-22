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اكتشاف آثار مسجد بالنقب يعود لفترة مبكرة من الإسلام (فيديو)

الجمعة 24 يونيو 2022 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف آثار مسجد بالنقب يعود لفترة مبكرة من الإسلام (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

اكتشف علماء آثار مسجدا ريفيا نادرا في منطقة النقب، جنوب فلسطين المحتلة، يزيد عمره عن 1200 عام.


وقالت سلطة الآثار التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن بقايا المسجد اكتشفت خلال بناء حي جديد في منطقة راهط بالنقب، ويحتوي على غرفة مربعة وجدار باتجاه القبلة، مع محراب نصف دائري باتجاه الجنوب كذلك.

وأشارت سلطة الآثار إلى أن "هذه السمات المعمارية الفريدة تظهر أن المبنى كان يستخدم كمسجد.. ربما كان يستضيف عشرات المصلين في وقت واحد".


إضافة إلى ذلك تم اكتشاف "مبنى فخم" على مسافة قصيرة من المسجد مع بقايا أدوات المائدة والتحف الزجاجية التي تشير إلى ثراء ساكنيه.

وقبل ثلاث سنوات اكتشف في موقع قريب مسجد آخر يعود للحقبة نفسها، من القرن السابع إلى القرن الثامن الميلادي، حيث وصف المسجدان بأنهما من بين أقدم المساجد المعروفة حول العالم.

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