"طيران الإمارات" تطلق خدمتها اليومية وتهبط بأول رحلة إلى تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

هبطت طائرة الإمارات من طراز بوينج 777 في تل أبيب امس الخميس مدشنةً أول خدمة للناقلة إلى إسرائيل.

وحملت الرحلة “إي كيه 931″، التي أقلعت من مطار دبي الدولي ظهر اليوم، 335 راكباً بمن فيهم وفد من كبار الشخصيات ومسؤولي الناقلة.

وضم الوفد عبد الله المري وزير الاقتصاد، وسوادة محمد الخاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل، وأمير حايك سفير إسرائيل لدى الامارات، وريتشارد مينتز مستشار سفير الإمارات في الولايات المتحدة، وكانت ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل والسلامة على الطرق الإسرائيلية، في استقبال الطائرة.

وقالت الوزيرة ميراف ميخائيلي: “ترتبط إسرائيل والإمارات بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية. وقد وقعنا خلال زيارتي الأخيرة إلى الإمارات اتفاقيات من شأنها تسهيل التجارة والتنقل كأداة لتمكين المواطنين والاقتصادات في كلا البلدين. واليوم، نحتفل بما هو أوسع من مجرد خط جوي، إنها خطوة سياسية مهمة تزيل العقبات بيننا وتعزز التزامنا المتبادل”.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: “نحن متحمسون لإطلاق خدمة تل أبيب التي تضيف إلى شبكتنا المتنامية. فمنذ أعلنا لأول مرة عن خطط إدراج تل أبيب في أنظمة الحجز العالمية، تلقينا طلباً قوياً من المسافرين، ليس في إسرائيل فقط، بل أيضاً في العديد من وجهاتنا بما في ذلك من وإلى الإمارات.

كما سجلت وجهات عالمية في أستراليا وإندونيسيا والبرازيل والولايات المتحدة والفلبين طلباً مرتفعاً، ما يعكس قوة منتجاتنا ومدى امتداد شبكتنا العالمية وكفاءة مركزنا في دبي”.

وتعمل حاليا في الامارات أكثر من 500 شركة إسرائيلية، ومن المتوقع أن تزيد قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات وإسرائيل إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام (حسب مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي).

وتوفر “الإمارات للشحن الجوي”، 20 طناً من السعة لنقل البضائع على كل رحلة، وتحمل الصادرات الإسرائيلية الرئيسية، مثل الفواكه والخضروات والأدوية والآلات الصناعية والإلكترونيات والمعادن وغيرها من السلع عالية القيمة، إلى الإمارات، والأسواق الدولية الأخرى. كما تستعد طيران الإمارات لنقل المواد الخام والمكونات الصناعية وأشباه الموصلات وطرود التجارة الإلكترونية إلى إسرائيل.

يذكر أن أكثر من 300 ألف إسرائيلي زاروا دولة الإمارات العربية المتحدة في العامين الماضيين على الرغم من القيود المتعلقة بالجائحة، وفقاً لأرقام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع إطلاق خدمة طيران الإمارات الجديدة.