افتتاح قاعة الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" داخل بلدية وادي غزة

غزة/سما/

افتتحت اليوم لجنة حماية "جحر الديك" وجمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية قاعة الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" داخل بلدية "وادي غزة" كمساحة آمنة لسيدات المنطقة.

ضمن مبادرة "مساحتي أماني" التي نفذتها لجنة حماية "جحر الديك" والتي تمثلت بإعادة تأهيل قاعة البلدية لتكون مساحة آمنة للسيدات يتمكن فيها ممارسة الانشطة بشكل آمن يضمن خصوصيتهن.

حضر الافتتاح لجنة حماية "جحر الديك" وممثلين عن الجمعية: أمين الصندوق الاستاذ زهير الغول وعضو الجمعية العمومية الاستاذة أزهار أبو شعبان ومنسقة المشروع عهد بوكراع.

عرفت منسقة المشروع عن الجمعية والمشروع و مبادرة" مساحتي أماني"

وتحدث رئيس بلدية جحر الديك وثمن جهود جمعية الدراسات على إهتمامها بإحتياجات النساء في المنطقة وأن البلدية مستعدة لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وللنساء بشكل خاص.

ومن ثم تحدثت أ. أزهار عن تعريف المساحة الآمنة وأهميتها لدى السيدات وأهمية المحافظة عليها على المدى الطويل، ودعت كذلك السيدات الأخريات للمشاركة لتبادل الخبرات.

يأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز حماية الفئات الضعيفة وتعزيز صمود مجتمعاتهم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة" والذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع ActionAid Palestine وتمويل المنتدى العالمي ForumCiv