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"فيفا" تصدر قرارات تاريخية بشأن مونديال قطر 2022

الخميس 23 يونيو 2022 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيفا" تصدر قرارات تاريخية بشأن مونديال قطر 2022



وكالات-

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الخميس، قرارًا باتخاذ إجراء تاريخي يتعلق بعدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم المقبل في مونديال قطر 2022.

ونص القرار التاريخي، على زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات خشية من التأثيرات المحتملة لفيروس "كورونا"، قبل وأثناء البطولة.

وأعلن "الفيفا" عن زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا.

وفيما يتعلق بالقوائم النهائية، فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى، لكل منتخب.

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