  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

التقى اوغلو في انقرة ..لبيد : أرواح الإسرائيليين أنقذت بفضل التعاون بين إسرائيل وتركيا

الخميس 23 يونيو 2022 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
التقى اوغلو في انقرة ..لبيد : أرواح الإسرائيليين أنقذت بفضل التعاون بين إسرائيل وتركيا



اسطنبول / وكالات/

اجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في وزارة الخارجية التركية بأنقرة.
 
وقال أوغلوا وفق موقع "والا"، "إن أجهزتنا الأمنية تعمل بشكل جيد معًا لإحباط الهجمات ولن نسمح أبدًا بحدوث مثل هذه الأشياء في بلدنا".
 
وأشار إلى أن تركيا نقلت رسائل واضحة حول هذا الموضوع.
 
بدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن أرواح الإسرائيليين أنقذت بفضل التعاون بين إسرائيل وتركيا.
 
ويأتي اللقاء في أعقاب إعلان المخابرات التركية عن إحباط هجمات إيرانية ضد السياح الإسرائيليين على أراضيها، إلى جانب اعتقالها مجموعة إيرانية بدعوى أنها كانت تخطط لاستهداف السفير الإسرائيلي السابق لدى تركيا.

الأكثر قراءة اليوم

نيكاراغوا” تطرد السفير الفلسطيني واعتباره غير مرغوب فيه

بعد ذبح نيرة في مصر.. تصفية طالبة أردنية داخل الجامعة رميا بالرصاص

تداول فيديو من بُعد يظهر لغة جسد بن سلمان وأردوغان على طاولة عشاء وما الأغنية التي عُزفت

فيديو : تحية مختلفة من ولي العهد السعودي لحرس الرئاسة التركية

مرتبط بالهدوء الامني ..اسرائيل تعيد زيادة حصة تصاريح غزة بـ2000 تصريح

غانتس يهدد لبنان : إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

لازاريني يدعو المانحين الى اعلان تعهداتهم المالية للاونروا ويحذر من خطورة العجز المالي

حماس تحذر: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاته الخطيرة بحق المسجد الأقصى

الاستخبارات التركية: اعتقال إيرانيين بشبهة التخطيط لاغتيال سفير إسرائيلي سابق وزوجته

WgfYZ

نصرالله يستقبل هنية في بيروت ويبحثان هذه الملفات ..

3 اصابات احداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم