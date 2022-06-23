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الكهرباء بغزة تصدر تنويهاً بشأن أعمال صيانة على العدادات

الخميس 23 يونيو 2022 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء بغزة تصدر تنويهاً بشأن أعمال صيانة على العدادات



غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، تنويها للمواطنين في محافظة غزة، بسبب أعمال صيانة طارئة تقوم بها الشركة على أنظمتها الإلكترونية.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ستؤدي لتوقف خدمات الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع (ذكي وهولي) وذلك منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23/6/2022 الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 24/6/2022.

ودعت المشتركين للتأكد من أرصدة عداداتهم مسبقة الدفع وشحنها عند الحاجة قبل موعد تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير المعلنة.

#شركة الكهرباء بغزة #العدادات #غزة #الصيانة

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