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زيدان : تدريب باريس سان جيرمان؟ لا تستبعد أي شيء

الخميس 23 يونيو 2022 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان : تدريب باريس سان جيرمان؟ لا تستبعد أي شيء



وكالات / سما /

صرح زين الدين زيدان بأنه لا يستبعد تماماً تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيراً إلى أن حلمه هو تدريب منتخب فرنسا.

وارتبط اسم زين الدين زيدان بتدريب فريق باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، ولكن خرجت الصحف الفرنسية للتأكيد على رفضه تدريب باريس لرغبته الشديدة في تدريب منتخب فرنسا.

ولكن يبدو أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق قد تراجع عن موقفه بعدم استبعاد فكرة تدريب باريس سان جيرمان.

وتحدث زين الدين زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “تدريب باريس سان جيرمان؟ لا تستبعد أي شيء، خاصةً حين تكون مدرب في وقتنا هذا”.

وأردف “عندما كنت لاعباً، كان أمامي الاختيار بين 50 نادياً، ولكن كمدرب يوجد 2 أو 3 فقط يمكنني قيادتهم”.

وعن حلمه بتدريب منتخب فرنسا رد قائلاً “أريد أن أقود منتخب بلادي. أتمنى حدوث ذلك ولكن لا أعلم متى”.

وأكمل “بصراحة لا أعلم ما إذا سيحدث ذلك أم لا. عموماً أنا أتمنى تدريب منتخب فرنسا”.

#زين الدين زيدان #باريس سان جيرمان #منتخب فرنسا #ريال مدريد

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