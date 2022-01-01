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المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 174 على التوالي

الخميس 23 يونيو 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 174 على التوالي، في إطار مواجهتهم لـ “جريمة” الاعتقال الإداري.

وتتخذ سلطات الاحتلال، إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ “خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية التي أقرّها المعتقلون الإداريون لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطني في التعامل مع المنظومة القضائية للاحتلال”.

ويتزايد عدد المعتقلين الإداريين باستمرار، وقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري، نحو 750 أمرا.

وحتى نهاية أيار (مايو) الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700، منهم 32 سيدة، و170 قاصرا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 640.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

#المعتقلون الإداريون #محاكم الاحتلال #سجون الاحتلال

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