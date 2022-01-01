العالول يطلع السفير المصري على استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الخميس، السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستعرض العالول خلال اللقاء، الذي عقد بمدينة رام الله، توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والاستيطان والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن عمليات القتل والاعتداءات من قبل المستوطنين المستعمرين تأتي بشكل منظم وممنهج، وإن استشهاد الشاب علي حسن حرب في سلفيت يأتي ضمن هذه السلسلة الممنهجة، مشيرا إلى أن شعبنا يثبت بكل المراحل والتغيرات القائمة، أن قراره لن يكون سوى الصمود والتمسك بتحرير أرضه وبناء استقلاله.

من جانبه، أكد السفير طايل موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، مشددا على استمرار التنسيق والعمل الثلاثي المشترك المصري والفلسطيني والأردني.