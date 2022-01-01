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نابلس: وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الخميس 23 يونيو 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

شارك أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، والأسرى المرضى في سجون الاحتلال، وذلك في الذكرى الثامنة لإعادة اعتقال المحررين من صفقة "شاليط".

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى في المحافظة بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اللافتات المطالبة بالإفراج عن الأسرى، والتي تحيي صمودهم.

وقال ممثل اللجنة الوطنية لدعم الأسرى محمد دويكات: نقف لدعم أسرى الحرية، أسرى الأحكام الإدارية الجائرة، والأسرى المضربين عن الطعام، ورفضا لإجراءات مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات والأطفال.

وطالب دويكات المؤسسات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال ومصلحة السجون، لوقف إجراءاتها بحق الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري، وضرورة تقديم العلاجات اللازمة للأسرى المرضى.

وأكد أن الشعب الفلسطيني موحد خلف قضية الأسرى، مشددا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنشاء قيادة وطنية موحدة تقود نضالات الشعب الفلسطيني وتجابه سياسة الاحتلال وإجراءاته بحق شعبنا، من ممارسة القتل والتشريد ونهب الأراضي والإعدامات الميدانية.

ودعا إلى المشاركة الفاعلة بالفعاليات الوطنية المقاومة للاحتلال والاستيطان في بيتا وبيت دجن وقريوت، والتي تشهد مقاومة شعبية ضد الاستيطان.

#سجون الاحتلال #نابلس

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