بعد ذبح نيرة في مصر.. تصفية طالبة أردنية داخل الجامعة رميا بالرصاص

عمان / وكالات /

في فاجعة جديدة باحدى الجامعات العربية، لقيت طالبة جامعية مصرعها رميا بالرصاص داخل أسوار جامعة خاصة في الأردن.

وأفادت مديرية الأمن العام في الأردن، بأن شخصا أطلق النار نحو احدى الطالبات داخل اسوار جامعة خاصة شمال العاصمة الأردنية عمان، ما أدى إلى إصابتها بجراح.

وقالت المديرية إن: الطالبة تم نقلها لأحد المستسفيات بوضع سيئ، وأن مطلق النار هرب من المكان.

وأكد الأمن العام بأنه باشر في اجراءات التحقيق للقبض على الجاني.

وفي التفاصيل التي اوردها شهود عيان من جامعة العلوم التطبيقية في عمان، فان القاتل دخل كافتيريا الجامعة وأطلق 6 رصاصات، واحدة منها أصابت رأس الطالبة التي تدرس في كلية التمريض بالجامعة، وخرجت لتوها من الامتحان.

فيما قال مغردون إن: القاتل ليس طالبا في الجامعة، ويبلغ من العمر 24 عاما، وتخفى بارتداء طاقية واتجه نحو الطالبة، وأطلق عليها النار.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطالبة المغدورة، ايمان ارشيد التي تدرس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية في عمان.