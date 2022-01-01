  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد ذبح نيرة في مصر.. تصفية طالبة أردنية داخل الجامعة رميا بالرصاص

الخميس 23 يونيو 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ذبح نيرة في مصر.. تصفية طالبة أردنية داخل الجامعة رميا بالرصاص



عمان / وكالات /

في فاجعة جديدة باحدى الجامعات العربية، لقيت طالبة جامعية مصرعها رميا بالرصاص داخل أسوار جامعة خاصة في الأردن.

وأفادت مديرية الأمن العام في الأردن، بأن شخصا أطلق النار نحو احدى الطالبات داخل اسوار جامعة خاصة شمال العاصمة الأردنية عمان، ما أدى إلى إصابتها بجراح.

وقالت المديرية إن: الطالبة تم نقلها لأحد المستسفيات بوضع سيئ، وأن مطلق النار هرب من المكان.

وأكد الأمن العام بأنه باشر في اجراءات التحقيق للقبض على الجاني.

وفي التفاصيل التي اوردها شهود عيان من جامعة العلوم التطبيقية في عمان، فان القاتل  دخل كافتيريا الجامعة وأطلق 6 رصاصات، واحدة منها أصابت رأس الطالبة التي تدرس في كلية التمريض بالجامعة، وخرجت لتوها من الامتحان.

فيما قال مغردون إن: القاتل ليس طالبا في الجامعة، ويبلغ من العمر 24 عاما، وتخفى بارتداء طاقية واتجه نحو الطالبة، وأطلق عليها النار.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطالبة المغدورة، ايمان ارشيد التي تدرس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية في عمان.

الأكثر قراءة اليوم

نيكاراغوا” تطرد السفير الفلسطيني واعتباره غير مرغوب فيه

فيديو : تحية مختلفة من ولي العهد السعودي لحرس الرئاسة التركية

مرتبط بالهدوء الامني ..اسرائيل تعيد زيادة حصة تصاريح غزة بـ2000 تصريح

غانتس يهدد لبنان : إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

أسعار صرف العملات

اتّفاق أردنيّ - سعوديّ على دعم جهود منع امتلاك إيران سلاحا نوويًّا

ساعر يقرر طرح قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الأونروا : نعول على اجتماع المانحين ونخشى من التغيرات السياسية

WgfYZ

نصرالله يستقبل هنية في بيروت ويبحثان هذه الملفات ..

3 اصابات احداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة

تثق بقيادة الاونروا..اللجنة المشنركة للاجئين الفلسطينيين تدعو المانحين المجتمعين في نيوورك لدعم الاونروا

امريكا تعمل على إعداد "خارطة طريق" للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم