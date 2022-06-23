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تداول فيديو من بُعد يظهر لغة جسد بن سلمان وأردوغان على طاولة عشاء وما الأغنية التي عُزفت

الخميس 23 يونيو 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تداول فيديو من بُعد يظهر لغة جسد بن سلمان وأردوغان على طاولة عشاء وما الأغنية التي عُزفت



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا.

الفيديو المتداول نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق: "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.."

وتابع عساكر: "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".

ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما.

وعقب الزيارة أصدر الجانبان السعودي والتركي بيانا مشتركا أكدا فيه على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية"

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