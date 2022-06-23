تداول فيديو من بُعد يظهر لغة جسد بن سلمان وأردوغان على طاولة عشاء وما الأغنية التي عُزفت

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا.

الفيديو المتداول نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق: "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.."

الفرقة الموسيقية التركية تُردد "#هذا_السعودي فوق فوق" خلال مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان على شرف سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان. pic.twitter.com/IU5srapsFs — بندر العويمري (@bandar__W) June 23, 2022

وتابع عساكر: "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".

ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما.

وعقب الزيارة أصدر الجانبان السعودي والتركي بيانا مشتركا أكدا فيه على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية"