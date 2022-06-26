  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التعليم تعلن بدء إجراءات التسجيل للامتحان الشامل 2022

الخميس 23 يونيو 2022 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن بدء إجراءات التسجيل للامتحان الشامل 2022



غزة / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن البدء في إجراءات التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل الموحد (للدورة الصيفية 2022).

وقالت الوزارة، إن الامتحان التطبيقي الشامل الموحد سيعقد بين كافة محافظات الوطن للدورة الصيفية 2022، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.

وأفادت أنه يحق للطلبة حملة درجة الدبلوم من خريجي السنوات السابقة التقدم حسب الخطط الدراسية سارية المفعول للتخصصات المعتمدة، والطلبة الذين تخرجوا في الفصل الثاني للعام 2021/2022م، والطلبة الراسبين في الامتحان للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة الناجحين في الامتحان سابقاً ويرغبون في رفع معدلاتهم.

كما لفتت إلى أن الامتحان النظري سيعقد أيام الاثنين، الثلاثاء الموافق (05-06/09/2022م)، الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وقالت إن الامتحان العملي سيعقد أيام الأربعاء، الخميس، السبت الموافق (07-08-10)/09/2022م، في أماكن تحدد لاحقاً.

وأشارت إلى أن عملية التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل سيتبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/06/2022م، وتنتهي مساء يوم الخميس 21/07/2022م، وذلك وفق الآلية التالية:

أولاً: رسوم الامتحان التطبيقي الشامل:

• يمكن للطالب تسديد الرسوم الخاصة بالامتحان بإحدى الطرق التالية:

1. نقداً من خلال بنك البريد: وذلك بالتوجه لأحد فروع بنك البريد الحكومي القريب من سكن الطالب، وتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان والبالغة (200) شيكل لحساب رقم (44672)، العملة: شيكل.

2. من يملك مستحقات لدى وزارة المالية - غزة، يمكن أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان عن كل من

(المتقدم نفسه - والأقارب من الدرجة الأولى "أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنة" - والأخ والأخت)

وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

3. الرسوم غير مستردة مع إمكانية النظر في حالات التأجيل.

ثانياً: التسجيل في موقع الامتحان التطبيقي الشامل:

1. الدخول إلى موقع التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل على الرابط التالي: اضغط هنا

2. التسجيل في الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحد (SSO) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول.

3. إذا لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه إنشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.

ثالثاً: شاشة التسجيل:

1. في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة للطالب لاستكمال العملية.

2. في حال عدم تطابق البيانات ستظهر صفحة التحقق من بيانات الكلية أو الجامعة.

3. بعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة (SMS) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.

#التربية والتعليم #الامتحان التطبيقي الشامل

الأكثر قراءة اليوم

نيكاراغوا” تطرد السفير الفلسطيني واعتباره غير مرغوب فيه

فيديو : تحية مختلفة من ولي العهد السعودي لحرس الرئاسة التركية

مرتبط بالهدوء الامني ..اسرائيل تعيد زيادة حصة تصاريح غزة بـ2000 تصريح

غانتس يهدد لبنان : إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

أسعار صرف العملات

اتّفاق أردنيّ - سعوديّ على دعم جهود منع امتلاك إيران سلاحا نوويًّا

ساعر يقرر طرح قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

WgfYZ

نصرالله يستقبل هنية في بيروت ويبحثان هذه الملفات ..

3 اصابات احداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة

تثق بقيادة الاونروا..اللجنة المشنركة للاجئين الفلسطينيين تدعو المانحين المجتمعين في نيوورك لدعم الاونروا

امريكا تعمل على إعداد "خارطة طريق" للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات فى الضفة بينهم قيادات في حماس والجهاد الاسلامي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم