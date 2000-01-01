مجدلاني يثمن جهود الجزائر من أجل تعزيز الوحدة الفلسطينية

الجزائر / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني عمق العلاقات الفلسطينية الجزائرية، مثمنا دور الجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية وما تقدمه من دعم للشعب الفلسطيني.

وأعرب مجدلاني، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائر، بحضور سفير دولة فلسطين في الجزائر فايز أبو عيطة، عن تقدير دولة فلسطين قيادة وشعبا للموقف الثابت والمشرف للجزائر التي طالما احتضنت القضية الفلسطينية رسميا وشعبيا، وساندت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وقال إن المرحلة الأولى من الحوار الوطني الفلسطيني ــ الفلسطيني التي احتضنتها الجزائر بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون، مرت بنجاح، مضيفا أن الجهود تتواصل لوضع خارطة طريق تعرض على القمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأثنى على جهود الجزائر المتواصلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا انخراط الأطراف الفلسطينية المعنية في هذه المساعي الحميدة لتحقيق الأهداف السامية المرجوة منها.

وتابع إن موضوع القمة العربية مهم وأساسي بالنسبة لفلسطين، ونحرص على إنجاح هذه القمة، خاصة وأنها قمة فلسطين، وهذه القمة من شأنها أن تحاول لم شمل العالم العربي على أساس المبادرة العربية للسلام التي طرحت في بيروت عام 2002، مشيرا إلى دور الجزائر الكبير في دعم العمل العربي المشترك.

ووضع مجدلاني الوزير لعمامرة بآخر المستجدات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدوان الاحتلال المتواصل وخصوصا في العاصمة القدس التي تتعرض لهجمة متواصلة من تهويد وأسرلة واعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعمليات التهجير القسري.

من جانبه، جدد الوزير لعمامرة تمسك الجزائر بمبادئ الشرعية الدولية، ورفضها لمنطق ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات، التي تمس السلم والأمن في العالم.

وأكد ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات المجموعة الدولية، لإعادة بعث مسار السلام بغية تحقيق حل عادل ودائم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.