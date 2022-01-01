هذا ما تفعله الألياف الغذائية في الجسم!

وكالات / سما /

زيادة تناول الالياف الغذائية يوفر العديد من الفوائد المهمة للجسم ومن فوائد الالياف للجسم السيطرة على نسبة الكوليسترول، تحسين عملية الهضم وضبط مستويات السكر في الدم وزيادة تناول الالياف ببطء على مدار بضعة اسابيع يعطي وقتا لجسمك على التكيف عليه ويمكن ان يساعد في الحد من الاثار الجانبية غير المريحة من تناول الالياف مثل الغازات والانتفاخ.

ما هي فوائد زيادة كمية الالياف الغذائية يوميا للجسم؟

زيادة كمية الالياف:

وفقا للأبحاث العلمية المعتمدة فان الرجال تحت سن الخمسين يحتاجون 38 جرام من الالياف يوميا بينما النساء في نفس السن تحتاج الى 25 جرام من الالياف، وإذا كنت تحصل على كمية اقل من تلك الكمية يوميا فان الاطباء يوصون بزيادة كمية الالياف المتناولة يوميا بالتدريج من خلال تناول المزيد من الاطعمة التي تحتوي على الالياف مثل الحبوب، الفواكه، الخضروات، المكسرات والبقول لان زيادة كمية الالياف بكمية كبيرة مرة واحدة قد يعرضك للتقلصات في المعدة والانتفاخ وزيادة الغازات.

فوائد الالياف للهضم:

زيادة كمية الالياف المتناولة يوميا يحسن من صحة الجهاز الهضمي الخاص بك كما تنظم الالياف الغذائية حركة الامعاء وتقلل من الامساك وايضا تساعد الالياف في خفض الاسهال لان الالياف تمتص السوائل، كما ان اتباع نظام غذائي يجتوي على نسبة عالية من الالياف قد يقلل من خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم، ومن المهم جدا شرب المزيد من الماء عند زيادة كمية الالياف المتناولة يوميا لان الالياف بدون السوائل تكون جافة وصلبة داخل الجهاز الهضمي الخاص بك.

مكافحة الكوليسترول:

يمكن ان تساعد الالياف على منع والسيطرة على ارتفاع الكوليسترول وفقا لجامعة اريزونا، والالياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح والشوفان والفول قادرة على التخلص من الاحماض الصفراوية التي تتكون من الكوليسترول مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

تخفيف الوزن:

اذا كنت ترغب في تخفيف الوزن او الحفاظ على وزنك الحالي فان تناول المزيد من الالياف كل يوم يساعد على تخفيف الوزن او على الاقل عدم زيادة الوزن بصورة ملحوظة ، فالأطعمة الغنية بالألياف تساعد على انتفاخ الجهاز الهضمي وغلق المعدة لفترة اطول ، وهذا يساعد على الشعور بالشبع والارتياح بعد تناول الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية اقل ، فعادة ما تكون الاطعمة التي تتميز باحتوائها على نسبة كبيرة من الالياف ان تكون نسبة السعرات الحرارية فيها اقل ، ومع مرور الوقت فان تناول اطعمة تحتوي على سعرات حرارية قليلة تساعد على تخفيف الوزن .