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الاحتلال يقرّر تسليم جثمان الشهيد نبيل غانم

الخميس 23 يونيو 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرّر تسليم جثمان الشهيد نبيل غانم



رام الله / سما /

 أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية صباح اليوم الخميس، انه وبعد متابعة حثيثة من قبل الهيئة ومكتبها في مدينة نابلس، سيتم استلام جثمان الشهيد نبيل غانم من بلدة صرة من قبل طواقم الهيئة والهلال الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيد من امام مقر الارتباط الإسرائيلي في حوارة.

وقالت عائلة الشهيد نبيل غانم إن "الاحتلال سيُسلمها جثمان نجلها اليوم على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، منوهة إلى أنها ستقوم بنقله إلى معهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية.

يشار الى أنه تم إطلاق النار على الشهيد غانم منذ أربعة أيام من قبل جيش الاحتلال قرب بوابة جلجولية في محافظة قلقيلية أثناء ذهابه الى العمل.

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