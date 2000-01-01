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نصرالله يستقبل هنية في بيروت ويبحثان هذه الملفات ..

الخميس 23 يونيو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصرالله يستقبل هنية في بيروت ويبحثان هذه الملفات ..



غزة/ سما /

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني  حسن نصرالله مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق له التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة.


واستقبل نصرالله رئيس المكتب السياسي لحماس والوفد المرافق له ، حسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله اليوم الخميس.


ووفق البيان ، "جرى استعراض مختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية".


وكان هنية وصل إلى لبنان أول أمس الثلاثاء على رأس وفد قيادي ، في زيارة هي هي الثالثة، إذ زار لبنان في أيلول/سبتمبر 2020 للمشاركة في مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وكذلك في حزيران/يونيو  2021 .

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