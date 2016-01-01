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الاحتلال يؤجّل الجلسة 171 من محاكمة المهندس محمد الحلبي

الخميس 23 يونيو 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يؤجّل الجلسة 171 من محاكمة المهندس محمد الحلبي



غزة / سما /

أرجأت محكمة الاحتلال جلسة محاكمة كانت مقررة في السابع من تموز، للأسير المهندس محمد الحلبي من قطاع غزة، إلى 20 تموز القادم.

ووفق نادي الأسير، فإن جلسة المحكمة التي كانت مقررة اليوم للأسير الحلبي هي الجلسة رقم 171 التي تعقد له منذ اعتقاله عام 2016.

يذكر أن الأسير الحلبي (42 عامًا) من مخيم جباليا بقطاع غزة ، ويحمل شهادة في الهندسة المدنية، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراه الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

واعتقل الأسير الحلبي عام 2016، أثناء تنقله عبر حاجز بيت حانون، وهو المدير السابق لمكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في غزة، ويتهمه الاحتلال بـ "تمويل جهات وأشخاص يتبعون منظمات إرهابية".

#محمد الحلبي #محكمة الاحتلال #غزة

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