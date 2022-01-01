تطورات جديدة تشهدها المنطقة..سنية الحسيني

يبدو أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تطال المنطقة، اذ لا تجيء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا إلا للتأكيد على مكانة المملكة وصقل التحالفات، بعد سنوات من الفتور بين الحلفاء. ولعل هذه الزيارة تأتي كمقدمة لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن منتصف الشهر القادم إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، حيث تستضيف المملكة قمة تضم إلى جانب الولايات المتحدة وشركائها من دول مجلس التعاون الخليجي حلفاءها في مصر والأردن والعراق. وتعكس هذه الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي للمملكة ولحليفتها الإستراتيجية إسرائيل تحولاً مهماً في الموقف الأميركي تجاه السعودية، بعد عام من فتور العلاقات بين البلدين. ويبدو أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الولايات المتحدة تغيير موقفها تجاه السعودية ذات المكانة الاعتبارية المهمة بين دول الخليج ودول المنطقة أيضاً، خصوصاً في ظل حاجة واشنطن لتسوية ملف الطاقة البديلة عن الطاقة الروسية.

أما الملف الثاني، الذي تنوي واشنطن طرحه في هذه الزيارة، فيعد الأخطر على أمن المنطقة، لأنه يتعلق بإيران، وتطوير خطة للتحالف الأمني الإسرائيلي العربي لمواجهتها، في ظل استغلال إسرائيل لحاجة الولايات المتحدة لإعادة صياغة تحالفاتها ورص الصفوف مع دول المنطقة في صراعها مع روسيا، والانتخابات البرلمانية النصفية القادمة بعد أشهر معدودة. وتشير تحركات إسرائيل الأخيرة تجاه إيران إلى أنها تنوي استثمار هذا الصراع لتقويض إيران بشكل مختلف، والذي تتضح معالمه من خلال إفشال الاتفاق النووي أو الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية في سورية أو الهجمات والاغتيالات المتكررة الأخيرة في إيران نفسها. والسؤال المهم المطروح الآن: ما هي حدود هذا التقويض الذي تتطلع إليه إسرائيل اليوم؟

كثفت إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية استهدافها لأهداف إيرانية في سورية وإيران، بشكل بات يشكل إحراجاً للنظام الإيراني، الذي يرد بانضباط محسوب، لا يوصل الأمور إلى صدام عسكري. وفي سياسة شبه معلنة، ابتعدت عن مفهوم حروب الظل، اغتالت إسرائيل عدداً غير قليل من العلماء والعسكريين الإيرانيين في عقر دارهم في إيران، وهاجمت العديد من الأهداف العسكرية والنووية، في ظل إستراتيجية عسكرية تستهدف إيران نفسها ولا تكتفي باستهداف حلفائها فقط في لبنان وسورية. كما تستمر إسرائيل بتوجيه ضربات مكثفة ضد أهداف إيرانية في سورية ضمن استراتيجيتها العسكرية «الحملات بين الحروب». وكانت إسرائيل وراء فشل التوصل لاتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أكثر من عام على المفاوضات غير المباشرة بين البلدين، وذلك بإقناع الولايات المتحدة بعدم رفع الحرس الثوري الإيراني عن قوائم الإرهاب، وهو المطلب الوحيد الذي بقيت إيران مصرة على تحقيقه في النهاية، وكان بإمكان الولايات المتحدة الاستجابة له بسهولة. وتقف إسرائيل كذلك وراء القرار الأخير الذي اتخذته وكالة الطاقة الذرية بالأغلبية، وأدان إيران لعدم تعاونها مع الوكالة، نتيجة لمعلومات وضعتها إسرائيل أمام الوكالة، ويمكن للوكالة التقدم بشكوى لمجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران، رُفعت عنها بعد توقيعها للاتفاق النووي عام ٢٠١٥.

تعتبر إسرائيل أن إيران هي العدو الأخطر عليها من بين دول المنطقة، وهو عداء أيديولوجي استراتيجي ممتد تخطّى عمره اليوم الأربعة عقود. ورغم أن إيران كانت قبل نجاح الثورة الإسلامية في عهد الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي حليفاً مهماً لإسرائيل، الا أن صعود الثورة الإسلامية لقيادة البلاد قلبت موازين ذلك التحالف إلى النقيض، وبات العداء المعلن هو السمة الأبرز للعلاقة بين البلدين. بدأ التحالف بين البلدين في إطار تحالفهما مع الولايات المتحدة، وكذلك استراتيجية ديفيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل بالتعاون مع غير العرب من فرس وأتراك وغيرهم لتبرير وجود إسرائيل ولمواجهة عداء العرب لها في المنطقة. وشكلت إيران في ذلك الوقت هدفاً مهماً للتحالف مع إسرائيل في ظل حاجة إسرائيل لمصادر الطاقة، الناتجة عن المقاطعة العربية الاقتصادية الشاملة لها في ذلك الوقت.

منذ صعود الثورة الإسلامية لحكم إيران عام ١٩٧٩، قطعت إيران جميع علاقاتها وألغت جميع اتفاقاتها مع إسرائيل، واعتبرتها كياناً محتلاً لأرض إسلامية، وسلم الخميني المرشد العام للثورة في حينه مقر السفارة الإسرائيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وروّج إلى أن الطريق للقدس يمر عبر كربلاء. ولم يتغير هذا العداء الأيديولوجي المعلن من ذلك الوقت إلى يومنا الحالي.

وجاء توجه إيران ببناء قوة شيعية عسكرية في لبنان في ظل اجتياح إسرائيل للبنان عام ١٩٨٢، للقضاء على قوة منظمة التحرير الفلسطينية العسكرية وتحجيم قدرتها ومكانتها السياسية. وانسحبت إسرائيل بالفعل من أجزاء واسعة من لبنان عام ١٩٨٥، تحت ضغط هجمات حزب الله، كما انسحبت عام ٢٠٠٠ من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة تحت وطأة هجمات الحزب أيضاً الذي طور قدراته بمساعدة إيران. كما خاضت إسرائيل حرباً مع الحزب في العام ٢٠٠٦. واليوم تضع إسرائيل في اعتبارها مخاطر مئات آلاف الصواريخ التي يمتلكها الحزب والقادرة على الوصول اليها، في حال نشبت حرب جديدة. وتمثل التطور الثاني بتوجه إيران لاقتناء سلاح نووي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، في خضم الحرب الإيرانية العراقية، رغم عدم اهتمام الخميني في بداية صعوده للحكم باستكمال البرنامج النووي الذي دشن في الخمسينيات من القرن الماضي في عهد الشاه بمساعدة أميركية. وزاد تمسك إيران بهذا الملف في أعقاب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والغرب على العراق مطلع تسعينات القرن الماضي، والهدف المعلن بتحييد قدراتها العسكرية غير التقليدية. ويبدو أن إيران، وفي أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣، والقضاء على نظام صدام حسين، وشن الولايات المتحدة حربها المعلنة على «الإرهاب» والبدء بشيطنة سياسات إيران لدى دول المنطقة، أخذت تبتعد عن مواجهة إسرائيل والغرب في إطار ملفها النووي، خشية أن يكون مصيرها نفس المصير الذي واجهته العراق، فأعلنت في ذات العام التخلي عن هدف اقتناء سلاح نووي. ومنذ ذلك الوقت، تتابع إسرائيل تطورات ملف إيران النووي، والتشكيك بنواياها وتحريض الولايات المتحدة والدول الغربية عليها. وبدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران بسبب ذلك الملف عام ٢٠٠٦، كما بدأت أول مساعٍ أميركية لإقحام إيران في اتفاق نووي لتحجيم قدراتها النووية في العام ٢٠١٠، والتي توجت في النهاية باتفاق عام ٢٠١٥.

ويعد التطور الذي لحق بالثورة السورية وأوجب تواجد القوات الإيرانية في سورية بالقرب من إسرائيل خطيراً وحساساً بالنسبة لإسرائيل، والتي عجزت عن تغييره في ظل معادلة صراع متعددة الأقطاب لا تمتلك فيها القوة المطلقة والقرار المنفرد، في ظل التواجد الروسي والتركي بالإضافة إلى الإيراني. فإسرائيل لا تخشى فقط التأثير الإيراني بالقرب منها على الحدود اللبنانية والسورية والفلسطينية، بل تقلقها أيضاً الهجمات المحتملة من حلفاء إيران في اليمن والعراق، فوضعت دفاعات جوية لها في إيلات، لردع أي هجمات محتملة قادمة من اليمن، كما ضربت مواقع لجماعات مسلحة تابعة لإيران في العراق.

إن المصير الذي واجهه العراق نتيجة عداء إسرائيل لنظام صدام حسين قد يفسر الأسباب التي تجعل إيران تمد أذرعها المختلفة لتطوق إسرائيل، فهي تحاول أن تقوّي قدرات الردع لديها، وإرسال رسالة واضحة بأن مهاجمتها من إسرائيل أو الولايات المتحدة سيكون مكلفاً لهما أيضاً.

ينذر تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على إيران بالخطر في ظل مساعي إسرائيل بناء تحالف أمني مع دول المنطقة المعتدلة، وتوجه الولايات المتحدة بالانسحاب العسكري منها، وهي كلها قضايا ستكون على رأس جدول أعمال زيارة بايدن المرتقبة منتصف الشهر القادم. قبل أيام أكد الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادار في عدد من دول الشرق الأوسط بدعوى مواجهة تهديدات إيران الصاروخية. يأتي ذلك في اطار الحديث عن تأسيس حلف دفاعي إقليمي لمواجهة إيران، ويأتي في إطار نقل الولايات المتحدة مطلع العام الماضي تصنيف إسرائيل من مكانها في القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا إلى القيادة العسكرية المركزية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يوجب التعاون العسكري والأمني للدول العربية في المنطقة مع إسرائيل، في تطور إستراتيجي جديد على ذلك التعاون الذي بدأ قبل ذلك في إطار حرب الولايات المتحدة على الإرهاب. السؤال الآن هو إلى أين ستأخذ إسرائيل منطقة الشرق الأوسط في ظل المساعي الأميركية لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، والضغوط المتراكمة عليها الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية؟

