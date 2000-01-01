الإغاثة48 - الحركة الإسلامية تعلن وصولها إلى 24000 كفالة يتيم

غزة / سما /

أعلنت جمعية الإغاثة 48- الحركة الإسلامية عن وصول عدد الكفالات التي ترعاها الجمعية إلى 24 ألف كفالة يتيم ومحتاج من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني 48 والضفة الغربية وقطاع غزة وخارج البلاد.



وشكرت إدارة الجمعية أبناء مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني على عطائهم الكبير وتبرعاتهم السخية وثقتهم الكبيرة والعالية بالجمعية ومشاريعها المختلفة، وعلى رأسها كفالات الأيتام والمحتاجين، والتي تجسّد صدق الانتماء والوطنية واللحمة الحقيقية لأبناء الوطن الواحد، سائلة المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسنات الجميع.



كما شكرت الإغاثة48 جميع موظفي ومندوبي ومتطوعي الجمعية وأبناء الحركة الإسلامية على جهودهم الكبيرة والمتواصلة لخدمة الأيتام واللاجئين والمحتاجين داخل البلاد وخارجها.